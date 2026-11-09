Cultura

Anuncian la Feria Internacional del Árbol y la Esfera 2026 en Chignahuapan, Puebla

El evento celebrará este año su edición número 30 y en N+ Puebla te decimos en qué fecha se llevará a cabo y qué artistas se presentarán

Feria Internacional del Árbol y la Esfera 2026 Chignahuapan Puebla Fechas Artistas InvitadosEste año la tradicional celebración cumple 30 años. Foto: Facebook Gobierno Municipal de Chignahuapan 2024-2027

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Chignahuapan se prepara para la Feria Internacional del Árbol y la Esfera 2026. Del 27 de nov. al 6 de dic., disfruta de artistas como Los Cardenales de Nuevo León y eventos únicos.

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