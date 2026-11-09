Anuncian la Feria Internacional del Árbol y la Esfera 2026 en Chignahuapan, Puebla

La temporada navideña ya está por comenzar y en varios municipios de Puebla ya se alistan para que las familias puedan salir a celebrar, tal es el caso de la Sierra Norte poblana.

Este fin de semana fue anunciada la Feria Internacional del Árbol y la Esfera 2026 del municipio poblano de Chignahuapan, misma que este año cumple su aniversario número 30.

Durante diez días el Pueblo Mágico se llenará de música, espectáculos y actividades para disfrutar con toda la familia, recibir a visitantes y compartir el orgullo de nuestras tradiciones.

Dicha celebración se llevará a cabo del 27 de noviembre al 6 de diciembre de 2026 y el Ayuntamiento de Chignahuapan ya dio a conocer la cartelera completa de artistas invitados:

El viernes 27 se presentará Víctor Mendívil, el sábado 28 dará su concierto la Banda MS, el domingo 29 será el turno de El Trono de México, el lunes 30 se presentarán Los Bybys y el martes 1 de diciembre lo harán Las Guerreras K-Pop.

El miércoles 2 de diciembre se realizará una función de lucha libre, el jueves 3 se presentará el Grupo Quintana, para el viernes 4 habrá un artista sorpresa, el sábado 5 dará su concierto Gerardo Ortiz y el domingo 6 lo harán Los Cardenales de Nuevo León.

Para conocer más detalles sobre la Feria Internacional del Árbol y la Esfera 2026 puedes consultar las redes sociales oficiales del Gobierno Municipal de Chignahuapan 2024-2027.

Con información de N+

GMAZ