Cultura

Arquidiócesis de Puebla se Disculpa por Desfile de Moda Celebrado en la Catedral

La organización ciudadana CitizenGo calificó el evento en la Catedral de Puebla como “un acto de profanación”

El evento tuvo momentos catequéticos, con una muestra de estolas y casullas.El evento tuvo momentos catequéticos, con una muestra de estolas y casullas. Foto: Fides Traditae Puebla

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Desfile en la Catedral de Puebla genera polémica: la Arquidiócesis se disculpa y explica la importancia cultural y catequética del evento.

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