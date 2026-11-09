La Arquidiócesis de Puebla lamentó la confusión generada a raíz del evento con causa "México Monumental", llevado a cabo en la Catedral de Puebla el pasado jueves.

A través de un comunicado, ofrecieron una disculpa para quienes se sintieron lastimados en su fe, luego de la muestra de vestiduras litúrgicas originales del acervo histórico y cultural de la Arquidiócesis de Puebla.

Explicaron que en la exposición se exhibieron capas pluviales, casullas y estolas; todas vestidas dignamente y con decoro. Posteriormente se realizó una muestra de vestiduras litúrgicas que realizan artesanos de San Andrés Hueyapan, en la Sierra Norte de Puebla.

Además, se aclaró que el evento tuvo momentos catequéticos, pues se realizó una muestra de estolas y casullas, mismas que los sacerdotes revisten para los actos litúrgicos más importantes en nuestras comunidades indígenas.

Finalmente se hizo una muestra de vestimenta nupcial mexicana contemporánea, propia de la digna celebración del sacramento del matrimonio.

Cada una de estas muestras se realizó una catequesis sobre la importancia, dignidad y sacralidad de las distintas vestiduras de los ministros: de los sacerdotes como ministros de culto; y de los novios, que son los ministros del sacramento del santo matrimonio.

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La Arquidiócesis de Puebla se pronunció después de una serie de críticas en redes sociales; la organización ciudadana CitizenGo calificó el evento en la Catedral de Puebla como “un acto de profanación”.

Con información de N+

JAPR