Murió Arnaldo Coen, Artista Plástico de la Generación de la Ruptura

Arnaldo Coen, artista visual de la Generación de la Ruptura, falleció a los 86 años, informó el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

Recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2014 y la Medalla Bellas Artes 2022 en Artes Visuales. Además, fue miembro de número de la Academia de Artes.

"Su libertad creativa y vocación experimental ampliaron los vínculos entre la pintura, el espacio y la música, y dejaron una huella en diversas generaciones de artistas", señaló el INBAL.

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¿Quién es Arnaldo Coen?

Arnaldo Coen es un artista visual nacido en la Ciudad de México en 1940. Desde joven estuvo conectado con las expresiones creativas y a corta edad conoció a Diego Rivera.

En vida, expuso de forma individual en la Sala Nacional del Palacio de Bellas Artes y el Museo de Arte Moderno en México, entre muchos otros museos y galerías de cuatro continentes.

También realizó environments, intervenciones y proyectos multidisciplinarios, interdisciplinarios e indisciplinarios. Es creador conceptual y realizador junto con otros dos artistas de la intervención, acción y filmación de “Robarte el Arte”, en 1972, que se llevó a cabo en Documenta V en Kassel, Alemania.

Sobre su obra han escrito importantes críticos de arte y escritores como Octavio Paz, Raquel Tibol, Carlos Monsiváis, Juan García Ponce, Salvador Elizondo, Teresa del Conde, Singrunn Paas, Josephine Siller, entre otros.