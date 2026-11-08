Programas sociales

Última Semana de Registro al Apoyo Bienestar 30 a 64 Años: Apellidos y Módulos 9-14 de Noviembre

En la segunda semana del mes termina el registro al apoyo que otorga la Pensión de 30 a 64 años para mujeres y hombres, por eso checa quiénes se inscriben en los módulos Bienestar

Última semana de registro apoyo Bienestar de 30 a 64 años módulos y apellidos del 9 al 14 de noviembre 2026Llegamos a los últimos días de registro al nuevo apoyo Bienestar de 30 a 64 años. Foto: Cuartoscuro

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