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¿Cómo Recibir el Apoyo de Hasta 25 Mil Pesos en CDMX? Requisitos y Quiénes Aplican

Entérate aquí de todos los detalles sobre los beneficios del programa Capital Semilla Ikal Energía Vital

Apoyo económico del FONDESOApoyo económico del FONDESO. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Sabías que puedes recibir hasta 25,000 pesos para tu emprendimiento en CDMX? Descubre los requisitos del programa Capital Semilla Ikal Energía Vital y transforma tus ideas en realidad.

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