¿Cómo Recibir el Apoyo de Hasta 25 Mil Pesos en CDMX? Requisitos y Quiénes Aplican

¿Quieres emprender y estás en busca de financiamiento? El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) cuenta con un plan para otorgar 25,000 pesos; aquí te decimos cuáles son los requisitos y quiénes pueden aplicar para recibir el apoyo económico.

El gobierno de la CDMX lanzó el programa Capital Semilla Ikal Energía Vital, un plan de financiamiento no reembolsable, es decir, que no es pagadero ni constituye un adeudo, para otorgar recursos a las personas emprendedoras y así transformar sus ideas innovadoras y creativas en negocios que puedan convertirse en productos o servicio reales.

¿Quiénes pueden recibir los 25,000 pesos?

De acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México, los beneficiarios del programa pueden ser personas físicas que no hayan recibido una asignación previa de Capital Semilla por parte del Fondo para el Desarrollo Social (FONDESO), con residencia comprobable en la CDMX y que tengan la intención de desarrollar iniciativas de emprendimiento o actividades productivas de autoempleo.

Requisitos para obtener los 25,000 pesos de Capital Semilla

A continuación, en N+ te decimos cuáles son los seis requisitos para obtener el apoyo de emprendimiento de 25,000 pesos:

Identificación oficial vigente con fotografía: INE, cédula profesional, pasaporte o cartilla militar. Para los casos de personas migrantes, se podrá solicitar Constancia de Inscripción al Padrón de Huéspedes y Migrantes en Retorno de la Ciudad de México, expedida por la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México o por la Secretaría de Gobierno de la CDMX. CURP certificada (Clave Única de Registro de Población). Comprobante de domicilio en la Ciudad de México vigente, en caso de que el domicilio completo no aparezca en la identificación oficial. Correo electrónico, teléfono celular o fijo, en el que se dará seguimiento a la solicitud al financiamiento. Presentar solicitud de financiamiento, formato de idea de negocio y manifiesto bajo protesta de no haber recibido una asignación previa de Capital Semilla por parte del FONDESO. Carta de aceptación de acompañamiento, asesoría o seguimiento por parte del personal del FONDESO.

La solicitud la puedes ingresar en los Módulos de Atención u Oficinas Centrales del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México. Dependiendo de la naturaleza del negocio, el FONDESO otorgará el monto del producto financiero no reembolsable en uno o dos pagos.

Con información de N+.

RMT