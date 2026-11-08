Calendario de Pago Pensión Bienestar del 9 a 13 de Noviembre 2026: A Estos Adultos les Depositan

Comienza la segunda semana del mes y eso significa que también se reanuda el calendario de pagos de la Pensión Bienestar, y si aún no sabes cuándo depositan el apoyo para adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años, te compartimos qué letras cobran en las fechas de pago del 9 al 13 de noviembre 2026.

Tras el anuncio de la titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez, del calendario con las fechas de pago Bienestar de noviembre 2026 también se dio a conocer que a mediados del mes se suspenden los depósitos, por eso en una nota ya te dijimos cuándo se detiene la dispersión para adultos mayores y demás beneficiarios de las pensiones.

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¿Cuándo llega la Pensión Bienestar de adultos mayores y mujeres de 60 a 64 en noviembre 2026?

De acuerdo con las fechas de pago dadas a conocer por Leticia Ramírez, del 3 al 27 de noviembre 2026 se va a realizar la dispersión del sexto depósito de las pensiones Bienestar de este año.

Durante esos días todos los beneficiarios que tengan activa su Tarjeta de Bienestar de alguna de las pensiones van a recibir su apoyo económico correspondiente al bimestre de noviembre-diciembre 2026.

Calendario de pagos Pensión Bienestar del 9 al 13 de noviembre 2026: Lista de letras

Si aún no cobras tu apoyo económico y tienes tu tarjeta activada, quiere decir que tu dinero está próximo a llegar, por eso acá te dejamos la lista de letras a las que depositan por día esta semana:

Letra D, E, F: Lunes 9 de noviembre 2026.

Letra G: Martes 10 y miércoles 11 de noviembre 2026.

Letra H, I, J y K: Jueves 12 de noviembre 2026.

Letra L: Viernes 13 de noviembre 2026.

¿De cuánto es el pago de la Pensión Bienestar adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años?

Para el mes de noviembre, la Pensión Bienestar adultos mayores da un pago de 6,400 pesos por beneficiario. Mientras que a las beneficiarias del apoyo a Mujeres de 60 a 64 años les depositan la cantidad de 3,100 pesos. Se espera que para 2027 haya un aumento, como ha ocurrido durante los últimos años, pero será confirmado en su momento por Leticia Ramírez o la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

AO