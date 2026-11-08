Registro al Apoyo Mujeres-Hombres de $54,000: Requisitos y Módulos para Inscribirse en Noviembre

Todas las personas que quieran empezar el próximo año con un ingreso extra, ya está publicada la convocatoria del apoyo para mujeres y hombres que da un pago de hasta 54 mil pesos, por eso acá te damos las fechas de registro, los requisitos que piden para hacer el trámite y cómo inscribirse durante el mes de noviembre 2026.

Otra buena noticia es que está por salir la convocatoria de al apoyo de transporte para hombres y mujeres de al menos mil pesos en CDMX, por eso en una nota ya te mostramos algunos requisitos y dónde checar todas las bases de inscripción.

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Requisitos del apoyo para mujeres y hombres de 54 mil pesos

El programa que está por abrir inscripciones es Aldea Juvenil, a cargo del Instituto de la Juventud de la CDMX que atiende a jóvenes en contextos de exclusión social y violencia, orientando sus proyectos de vida hacia el bienestar, la autonomía y la vida comunitaria.

La idea es los jóvenes disfruten de una formación alternativa a través de seis ejes distintos: empleabilidad, cultura, educativo, deportivo, formación humanista, comunitaria y socioemocional. Los beneficiarios deben cumplir con 144 horas mensuales de labor, así van a asegurar un pago 4,500 pesos al mes durante todo un año (54 mil pesos en total). Los requisitos para aplicar son los siguientes:

Tener de 15 a 17 años de edad.

Residir en colonias designadas como Territorios de Paz de 11 alcaldías CDMX: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Xochimilco.

No estar inscrito en el sistema escolarizado ni trabajar.

Tener deseo por reincorporarse o completar sus estudios.

Carecer de herramientas socioemocionales.

Tener pensamientos autolesivos y/o conductas suicidas.

Vivir en contextos violentos o familiares adversos.

Ser madre autónoma o participar en tareas de cuidados.

Presentar uso problemático de sustancias psicoactivas.

Estar en riesgo de caer en conductas violentas.

Querer construir un proyecto de vida libre de violencias.

Copia de la CURP actualizada del aspirante.

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

Acudir al registro en compañía de madre, padre o persona tutora, quien deberá presentar copia de su INE.

Fechas y módulos de registro al apoyo de 54 mil pesos en noviembre 2026

El registro va a estar abierto del 11 al 14 de noviembre 2026, en un horario de 10:00 a 14:00 horas. Los módulos de inscripción son los siguientes:

Álvaro Obregón: Pilares La Conchita, en Calle 1° de Noviembre 39. UTOPÍA Azcapotzalco: Ubicada en Calle Norte 45, esquina con blvd Ferrocarriles y Avenida Ceylan. Coyoacán y Xochimilco: UTOPÍA Elena Poniatowska, en Av. Miguel Hidalgo 128, San Lucas, Coyoacán. Cuajimalpa: Exfábrica de pólvira, en Bandera, Industrias militares de Sedena, Álvaro Obregón. Cuauhtémoc: Centro de Estudios Interculturales "Nezahualcóyotl", en Calle Nezahualcóyotl 29, Col. Centro. Gustavo A. Madero: ICAT Unidad de Capacitación GAM, en Cuauhtémoc 30, La Pastora. Iztapalapa: ALDEA Acatitla, en Jesús Carrillo S/N, Santa Martha Acatitla. Magdalena Contreras: PILARES Atlitic, en Calle Cañada 8, La Magdalena. Milpa Alta: Hospital de las Emociones, en Consulado S/N, San Lorenzo Tlacoyucan. Tlalpan: UTOPÍA Centli Topilejo, en Gaviota 72, San Miguel Topilejo.

AO