Programas Bienestar Abren Registro y Módulos en Noviembre 2026: Apoyos, Requisitos y Cuánto Dan

Octubre fue de mucho movimiento en beneficio de millones de personas y este mes llega con más inscripciones, por eso acá te decimos qué programas de Bienestar abren registro y módulos en noviembre 2026, cuánto dan de pago en cada uno y los requisitos que solicitan todos los apoyos para que hombres y mujeres de diversas edades llenen su solicitud.

Además de los registros, lo que también ya está confirmado es el calendario de pagos de la Pensión Bienestar adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años noviembre 2026, por eso en una nota ya te dijimos quiénes cobran primero y las personas que van a recibir un pago doble con aguinaldo durante el penúltimo mes del año.

¿Qué programas del Bienestar abren registro y módulos en noviembre 2026?

Hay muy buenas noticias para hombres y mujeres, pues se espera que hasta cuatro apoyos Bienestar abran inscripciones durante este mes y todos son a nivel nacional, es decir, pueden aplicar personas que vivan a lo largo de todo el país. Estos son los programas sociales disponibles:

Conavi Vivienda Bienestar.

Beca Rita Cetina.

Tarjeta INAPAM.

Credencialización al Servicio Universal de Salud.

Requisitos para registro Conavi de Vivienda Bienestar

El programa para adquirir una casa del Bienestar a un precio accesible ha abierto módulos en los últimos meses en diferentes estados de la república, por lo que se pide a las personas estar atentas de las convocatorias en sus municipios. Estos son los requisitos:

No tener casa propia.

No contar con Infonavit, Fovissste, ni con otro crédito de vivienda.

Tener un ingreso menor a 17,800 pesos mensuales.

Identificación oficial con fotografía.

CURP tuya y de tus dependientes económicos.

Comprobante de domicilio.

Comprobante de ingresos.

En caso de matrimonio o concubinato, también deberás presentar los mismos documentos de tu pareja.

Si tú o algún integrante de tu hogar tiene una discapacidad permanente, lleva el certificado médico emitido por una institución pública que lo acredite.

Fechas de registro a la Beca Rita Cetina en noviembre 2026

Los alumnos de escuelas públicas de primaria y secundaria tienen hasta el 6 de noviembre para hacer su registro en línea a la Beca Rita Cetina. Los documentos que deben tener los aspirantes en formato digital son los siguientes:

De la madre, padre o tutor:

CURP.

Número de celular.

Correo electrónico.

Identificación oficial digitalizada.

Comprobante de domicilio digitalizado (con fecha no mayor a tres meses).

Del estudiante a registrar:

CURP.

Clave de Centro de Trabajo (CCT).

La beca para primaria es el apoyo anual de uniformes y útiles escolares de 2,500 pesos, mientras que la Rita Cetina para secundaria da un pago bimestral de 1,900 pesos, más 700 pesos extra por cada hijo adicional que haya en la familia y curse el mismo nivel educativo en México.

Registro de la Tarjeta INAPAM en noviembre 2026

Como cada mes, se encuentra abierta la posibilidad de solicitar la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), que otorga acceso, a las personas de 60 y más, a descuentos en salud, transporte público, alimentación, agua y predial.

El trámite de la Tarjeta Inapam es presencial, se realiza en los Módulos de Bienestar y se entrega el mismo día. Acá lo que necesitas para aplicar:

Identificación oficial vigente: INE, pasaporte o cédula profesional.

CURP actualizado.

Acta de nacimiento legible.

Comprobante de domicilio: Recibo de luz, agua, teléfono o predial (no mayor a 6 meses).

Una fotografía tamaño infantil: Reciente, a color o blanco y negro, sin lentes ni gorra.

Teléfono de contacto: Nombre y número de un familiar o persona de confianza para casos de emergencia.

Registro a la credencialización al Servicio Universal de Salud

Durante cada semana, de lunes a sábado, está abierto el registro para la Credencialización al Servicio Universal de Salud, con lo cual las personas podrán recibir atención médica en las instituciones públicas del Gobierno de México. Aplica para personas que cuenten con la Pensión Bienestar adultos mayores y personas con discapacidad. Los documentos que debes llevar a los módulos son estos:

Identificación oficial vigente con fotografía.

CURP certificada y actualizada.

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a 3 o 6 meses).

Número telefónico de contacto y correo electrónico.

AO