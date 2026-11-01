Juez Desestima Demanda de Trump contra The Wall Street Journal por Carta sobre Epstein

Un juez federal de Estados Unidos desestimó el sábado una demanda por difamación de Donald Trump contra The Wall Street Journal por un artículo que le atribuía una carta de contenido obsceno dirigida al delincuente sexual Jeffrey Epstein en 2003.

Trump, que negó ser el autor de la misiva, había demandado por 10 mil millones de dólares al medio de propiedad de Rupert Murdoch, tras la publicación de julio de 2025.

La carta atribuida a Trump contiene varias líneas de texto mecanografiado enmarcadas en el boceto de una mujer desnuda.

"Feliz cumpleaños, y que cada día sea otro maravilloso secreto", se lee en la misiva con motivo del cumpleaños 50 del fallecido financiero Jeffrey Epstein.

El artículo de The Wall Street Journal aumentó el escrutinio sobre Trump por parte de demócratas y miembros de su propio Partido Republicano, que rechazaron los intentos del presidente de minimizar el caso por considerarlo un montaje.

Al mismo tiempo exigieron la publicación íntegra de los expedientes judiciales sobre Epstein, quien murió en prisión en 2019 antes de enfrentar el juicio por tráfico sexual de menores y de conspiración para cometer ese delito.

En su fallo del sábado, el juez Darrin Gayles desestimó la demanda de Trump con carácter definitivo, lo que impide a sus abogados presentar una versión modificada, como hizo después de que el mismo juez rechazara una primera versión en abril.

Los archivos de Epstein

El juez señaló por escrito que Trump no había logrado demostrar en ninguna de las dos ocasiones que los demandados hubieran actuado con "malicia real", es decir, que hubieran publicado la información a sabiendas de que era falsa o con temerario desprecio por su veracidad.

En su fallo, se abstiene de pronunciarse sobre la autenticidad de la misiva objeto de la demanda.

Epstein murió ahorcado en su celda de Nueva York un mes antes de ser juzgado, lo que alimentó numerosas teorías conspirativas según las cuales habría sido asesinado para impedir revelaciones que implicaran a personalidades de primer nivel.

Los seguidores de Trump están obsesionados con el caso Epstein y consideran como un dogma de fe que las élites del "Estado profundo" protegían una red de explotación sexual integrada por personas vinculadas a Epstein, especialmente del Partido Demócrata y de Hollywood.

Trump se resistió durante meses a que el Departamento de Justicia divulgara los llamados "archivos de Epstein", pero finalmente promulgó una ley aprobada por el Congreso que exigía su publicación.

El nombre de Trump aparece repetidamente en los documentos, pero el presidente niega haber cometido irregularidad alguna y no ha sido acusado de ningún delito relacionado con el caso.

Figuras prominentes, entre ellas el expríncipe Andrés del Reino Unido, han visto dañada seriamente su reputación por sus vínculos con Epstein.

De cara a las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre, en las que está en juego el control del Congreso, los demócratas han gastado más de 35 millones de dólares en anuncios relacionados con Epstein, según diversas informaciones.

Con una mayoría republicana en la Cámara de Representantes y el Senado, Trump ha afrontado hasta ahora relativamente poca oposición política desde que asumió el cargo en enero de 2025, lo que ha otorgado a los tribunales un papel clave a la hora de poner límites a su actuación.

En un caso aparte, este sábado se presentó una nueva demanda para impedir el intento de Trump de erigir un enorme arco triunfal frente al emblemático cementerio militar a las afueras de Washington.

Ese es uno de varios proyectos impulsados por Trump en su empeño por dejar su sello personal en la capital estadounidense, incluido un salón de baile en la Casa Blanca.

Con información de AFP.