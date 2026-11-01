Internacional

Juez Desestima Demanda de Trump contra The Wall Street Journal por Carta sobre Epstein

El presidente estadounidense había demandado por 10 mil millones de dólares al medio de propiedad de Rupert Murdoch, tras una publicación realizada en julio de 2025

Donald TrumpDonald Trump, presidnete de Estados Unidos. Foto: Reuters
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