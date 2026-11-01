Seguridad

Localizan Restos Humanos en Bolsas de Plástico en La Resurrección, Puebla

Los propios vecinos quienes alertaron a las autoridades a través del número de emergencias C5

Policía Estatal y Guardia Nacional resguardó la zona del hallazgo.Policía Estatal y Guardia Nacional resguardó la zona del hallazgo. Foto: N+

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Vecinos de La Resurrección, Puebla, descubren bolsas con restos humanos y alertan al C5. Policía y Guardia Nacional.

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