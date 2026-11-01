Localizan Restos Humanos en Bolsas de Plástico en La Resurrección, Puebla

Intensa movilización policial se registró en la junta auxiliar de La Resurrección, en puebla capital por el hallazgo de tres bolsas de plástico color negro con aparente restos humanos.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Orizaba y Candelaria, en la colonia Noche Buena durante este fin de semana.

Fueron los propios vecinos quienes alertaron a las autoridades a través del número de emergencias C5.

Al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal y Estatal, así como de la Guardia Nacional (GN), quienes tras confirmar el reporte, procedieron a acordonar el área para preservar cualquier indicio.

Personal pericial y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) llevaron a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver.

Con información de N+

JAPR