Advierten Viviendas en Zonas De Riesgo por Lluvias Fuertes en Ensenada

Ante el pronóstico de precipitaciones intensas en la región, el Gobierno de Ensenada, encabezado por la alcaldesa Claudia Agatón Muñiz, desplegó un operativo preventivo que hasta el momento suma 359 viviendas notificadas en zonas de alto riesgo por deslaves, inundaciones o crecidas de arroyos.

Personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil ha recorrido sectores vulnerables como Bronce, Reforma, Ampliación Reforma, Jesús Munguía, Aguajito, Lázaro Cárdenas I y II, Victoria, Revolución y El Veladero, donde han colocado engomados informativos en los domicilios expuestos a peligros por las lluvias.

El titular de la dependencia, Luis Antonio Gutiérrez Berriel, precisó que, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, para este domingo 1 de noviembre se prevén chubascos y lluvias puntuales intensas en regiones de Baja California.

Como medida de inclusión y prevención comunitaria, personal municipal mantiene inspecciones en siete colonias transmitiendo recomendaciones en lenguas triqui, mixteco y español para llegar a los asentamientos de pueblos originarios instalados en puntos de riesgo.

Asimismo, la tarde de este sábado se instalará formalmente el Centro de Operaciones para dar seguimiento continuo a las tormentas y coordinar las atenciones a través del número de emergencia

JMR