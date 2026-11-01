Seguridad

Advierten Viviendas en Zonas De Riesgo por Lluvias Fuertes en Ensenada

Protección Civil notificó a viviendas en zonas vulnerables ante el pronóstico de lluvias intensas para este fin de semana

Advierten Viviendas en Zonas De Riesgo por Lluvias Fuertes en EnsenadaAdvierten Viviendas en Zonas De Riesgo por Lluvias Fuertes en Ensenada | Foto: Ayuntamiento Ensenada
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