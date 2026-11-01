Suman Dos Muertos por Lluvias en Sonora; Alerta por Precipitaciones se Extiende a BCS

Aumentó a dos el número de fallecidos en Sonora luego de las intensas lluvias que cayeron ayer viernes, 30 de octubre, en los municipios de Guaymas y Empalme, por un canal de baja presión e inestabilidad atmosférica del remanente "Vance".

En un comunicado, la Coordinación Nacional de Protección Civil confirmó el deceso de las dos personas en Guaymas, cuando el vehículo en el que viajaban fue arrastrado por una corriente de agua.

De manera preliminar se informó que alrededor de 249 viviendas resultaron afectadas con ingreso de agua, 16 avenidas sufrieron severas inundaciones, así como el desbordamiento de 2 arroyos que dejaron varados al menos 10 vehículos.

Seguirán las lluvias en las próximas horas

En tanto, en Baja California Sur las autoridades reportaron saldo blanco tras las fuertes precipitaciones. Durante la emergencia, 41 personas fueron rescatadas de zonas de alto riesgo.

En ambas entidades, las secretarías de Marina (Semar) y de la Defensa Nacional (Defensa), en coordinación con autoridades estatales y municipales, mantienen activo el plan de auxilio a la población y continúan con las labores de recuperación de las zonas afectadas.

Por su parte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió una alerta de lluvias puntuales fuertes en las próximas horas para el norte de Baja California, así como norte y sur de Sonora.

Con información de N+

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