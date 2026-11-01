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Suman Dos Muertos por Lluvias en Sonora; Alerta por Precipitaciones se Extiende a BCS

El vehículo en el que viajaban las víctimas fue arrastrado por una corriente de agua

Plan Marina por lluvias en Sonora y Baja California SurImplementación del Plan Marina por lluvias en Sonora y Baja California Sur. Foto: X @SEMAR_mx

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