Frente Frío 4 Impactará a México Hoy 31 de Octubre: ¿Qué Estados Tendrán Lluvias?

El Frente Frío número 4 se aproxima al noroeste de México durante este sábado 31 de octubre de 2026, lo que favorecerá la presencia de lluvias y rachas de viento en distintas regiones del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con el pronóstico, el sistema interactuará con un canal de baja presión, la corriente en chorro subtropical y un río atmosférico, condiciones que ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en entidades del noroeste, norte y noreste de la República Mexicana.

Por otra parte, canales de baja presión en el interior del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, propiciarán lluvias en otras regiones, entre ellas el centro, sur y sureste.

Clima: ¿Qué estados tendrán lluvias por el Frente Frío 4 hoy 31 de octubre?

Según el pronóstico del SMN, las precipitaciones previstas para este sábado se distribuirán de la siguiente manera:

Lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros: norte y centro de Baja California, así como noroeste de Sonora.

Chubascos, de 5 a 25 milímetros: Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas, de 0.1 a 5 milímetros: Jalisco, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Morelos.

¿Dónde habrá fuertes rachas de viento?

El pronóstico también contempla vientos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Baja California y en el istmo y golfo de Tehuantepec, en Oaxaca.

En tanto, se esperan rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Guerrero, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

¿Dónde se esperan temperaturas bajas durante la madrugada del domingo?

El SMN prevé temperaturas mínimas de entre -5 y 0°C en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Asimismo, se pronostican valores de entre 0 y 5°C en zonas serranas del Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera favorecerá condiciones estables y una disminución en la probabilidad de lluvias en el occidente del país.