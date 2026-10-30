¿Lloverá en CDMX Durante Halloween 2026? Así Estará el Clima Mañana Sábado 31 de Octubre

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó cómo estará el clima mañana 31 de octubre en la Ciudad de México (CDMX), por lo que si tienes planes para celebrar el Halloween 2026, en N+ te informamos si habrá más lluvias el sábado en la capital mexicana.

De acuerdo con los pronósticos, varios canales de baja presión en el interior del territorio nacional y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México afectarán gran parte del Valle de México y la Megalópolis.

La Conagua, a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), previó lluvias en entidades como el Estado de México, Puebla, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos, pero en esta ocasión descartó para mañana la presencia de precipitaciones en la capital mexicana.

Así estará el clima el sábado en CDMX

En su reporte extendido, comentó que mañana en la mañana habrá cielo parcialmente nublado, así como ambiente frío a fresco en la capital mexicana.

Por la tarde, pronosticó ambiente de templado a cálido y cielo medio nublado “sin lluvias en la Ciudad de México”.

También se espera una temperatura mínima de 11 a 13 grados y máxima de 25 a 27 grados centígrados, además de viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

En una infografía en redes sociales, la Conagua añadió más detalles del pronóstico del tiempo:

Mañana: Temperatura entre 11 y 13 grados; cielo parcialmente nublado y vientos de 10 kilómetros por hora (km/h).

Tarde: Temperatura entre 26 y 28 grados; cielo parcialmente nublado y rachas de viento de 40 km/h.

Noche: Temperatura entre 15 y 17 grados; cielo despejado y rachas de viento de 10 km/h.

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¡Cuídate del frío!

Ante las bajas temperaturas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección (SGIRPC) capitalina ha emitido diversas recomendaciones a la ciudadanía, como abrigarse adecuadamente y cubrir nariz y boca.

Además de evitar cambios bruscos de temperatura; resguardar mascotas y no dejarlas a la intemperie, así como ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

SPB