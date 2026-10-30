Vinculan a Proceso a Madre de Mairo, Menor que Murió por Ingerir Químico en Mexicali

Miriam Angélica ‘N’ fue vinculada a proceso por su presunta responsabilidad en la muerte de su hijo Mairon, de dos años, quien falleció después de ingerir un químico utilizado para la limpieza de sistemas de aire acondicionado en Mexicali.

Durante una audiencia realizada en el Centro de Justicia de Río Nuevo, una jueza determinó procesarla por los delitos de homicidio agravado por razón de parentesco, por comisión por omisión con dolo eventual, y abandono de persona incapaz. Como medida cautelar, se le impuso prisión preventiva oficiosa.

De acuerdo con los antecedentes de investigación presentados por la Fiscalía, el menor tomó el químico de una botella de plástico mientras su madre llenaba garrafones de agua en el domicilio de un vecino.

La autoridad judicial consideró que Miriam Angélica ‘N’ tenía la obligación de vigilar y proteger a sus hijos. Además, tomó en cuenta que, después del incidente, la mujer se retiró del lugar y permaneció oculta de las autoridades hasta que fue localizada.

La imputada fue detenida el 24 de octubre, luego de que agentes cumplimentaran una orden de aprehensión en su contra.

En el mismo caso, la pareja sentimental de la mujer fue detenido inicialmente, pero posteriormente quedó en libertad, luego de que un juez de control calificara como ilegal su detención al determinarse que no tenía relación con los hechos.

Miriam Angélica ‘N’ permanecerá en prisión preventiva mientras continúa el proceso penal en su contra. Se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante una sentencia emitida por la autoridad judicial.

Información Migue Galindo

APG