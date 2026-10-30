Seguridad

Vinculan a Proceso a Madre de Mairo, Menor que Murió por Ingerir Químico en Mexicali

Los antecedentes presentados por la Fiscalía indican que el niño tomó la sustancia de una botella mientras su madre llenaba garrafones en una vivienda vecina

Vinculan a Proceso a Madre de Mairo, Menor que Murió por Ingerir Químico en MexicaliVinculan a Proceso a Madre de Mairo, Menor que Murió por Ingerir Químico en Mexicali | Foto: N+

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