Sociedad

Día de Muertos 2026: ¿Cuántas y Cuáles Especies de Flor de Cempasúchil Existen en México?

El estado de Puebla es el principal productor de esta hermosa planta utilizada en la ofrenda

Venta de flor de CempasúchilVenta de flor de Cempasúchil. Foto: N+

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La flor de cempasúchil, con 35 variedades en México, ilumina el camino de las almas en Día de Muertos. Puebla es el mayor productor. Aprende sobre su impacto y usos.

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