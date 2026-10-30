Cultura

Para la Agenda: Este Día Será el Desfile de Día de Muertos 2026 en Querétaro

Las actividades recorrerán distintos puntos del Centro Histórico, desde avenida Corregidora y la zona de Los Arcos hasta Plaza Fundadores, como parte de la programación cultural por las festividades

Catrinas y Catrines Protagonizarán Desfiles en el Centro de QuerétaroCatrinas y Catrines Protagonizarán Desfiles en el Centro de Querétaro. Foto: N+

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Los recorridos incluirán representaciones de las tradiciones de Tolimán, así como personajes característicos de esta celebración, entre ellos catrinas, catrines y otros elementos de la cultura mexicana.

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