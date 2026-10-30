Para la Agenda: Este Día Será el Desfile de Día de Muertos 2026 en Querétaro

Querétaro celebrará el Día de Muertos con dos desfiles que recorrerán las principales calles del Centro Histórico durante este fin de semana, como parte de las actividades culturales programadas para conmemorar esta tradición mexicana.

El primero será el sábado 31 de octubre, a partir de las 18:00 horas, con el Desfile Tradicional de Día de Muertos, dedicado en esta edición a las tradiciones de Tolimán y al patrimonio cultural del semidesierto queretano.

El contingente partirá de avenida Corregidora, en el cruce con 15 de Mayo, continuará por avenida Zaragoza y calle Benito Juárez, para concluir en las inmediaciones de General Ramón Corona. Durante el recorrido se representarán elementos de la cultura otomí, como capillas familiares, cruces de ánimas, caminos iluminados, gastronomía y leyendas populares.

Para el domingo 1 de noviembre se realizará el desfile 'Camino de las Almas', una actividad que tendrá como escenario la Calzada de los Arcos y que reunirá a catrinas, catrines y familias caracterizadas para celebrar el Día de Muertos.

Este segundo recorrido comenzará a las 19:00 horas en el cruce de Bernardo Quintana y Calzada de los Arcos, avanzará por esta vialidad, pasará por el Panteón de los Queretanos Ilustres y concluirá en Plaza Fundadores. Se prevé la participación de más de 300 artistas y un espectáculo de videomapping.

Ambas actividades forman parte de la agenda del Festival de Día de Muertos de la capital, que se desarrolla del 29 de octubre al 2 de noviembre con espectáculos y actividades culturales gratuitas en distintos puntos de la ciudad.

Como parte de la programación, también se instalarán ofrendas monumentales, exhibiciones de figuras de calaveras y xoloitzcuintles, además de presentaciones artísticas en Plaza Fundadores y el atrio del Templo de La Cruz.