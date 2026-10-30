Cultura

Transporte Gratis y Horarios Especiales en Panteones de Tijuana por Día de Muertos 2026

Los espacios tendrán horarios especiales durante el fin de semana y se habilitarán recorridos de transporte en la zona este de la ciudad

Habilitarán Transporte Gratuito y Horarios Especiales en Cementerios de TijuanaHabilitarán Transporte Gratuito y Horarios Especiales en Cementerios de Tijuana | Foto: N+

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