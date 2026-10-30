Transporte Gratis y Horarios Especiales en Panteones de Tijuana por Día de Muertos 2026

Más de 150 mil personas se espera que visiten los panteones municipales de Tijuana durante las celebraciones del Día de Muertos, por lo que el Ayuntamiento reforzó las labores de limpieza y habilitó horarios especiales para recibir a las familias.

El director de Servicios Públicos Municipales, Federico Gómez, informó que en los 14 cementerios se han recolectado más de 70 mil kilogramos de basura, escombro y hierba como parte de los trabajos de mantenimiento.

Respecto a los horarios, explicó que el sábado 31 de octubre abrirán de las 8:00 a las 15:00 horas los panteones municipales 1, 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13 y 14.

Mientras que el 1 y 2 de noviembre, todos los cementerios municipales permanecerán abiertos de las 8:00 a las 18:00 horas.

Además, el Ayuntamiento habilitará un servicio especial de transporte durante el 1 y 2 de noviembre para facilitar el traslado de visitantes a los panteones ubicados en la Zona Este de la ciudad.

Víctor López, jefe del Departamento de Forestación y Panteones, explicó que las unidades tendrán capacidad aproximada para 14 pasajeros y realizarán recorridos cada hora, con traslados hacia los panteones 12, 13 y 14.

Finalmente, las autoridades municipales recordaron que está prohibido ingresar bebidas alcohólicas a los cementerios, así como llevar agrupaciones musicales durante las visitas.

Información Miguel Galindo

APG