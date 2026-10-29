Reforzarán Vigilancia en Transporte Público por Festividades de Halloween en Ensenada

Con motivo de las celebraciones de Halloween, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Ensenada desplegará un operativo especial este próximo 31 de octubre para reforzar la vigilancia en el transporte público y las zonas de mayor afluencia.

La estrategia se acordó tras una reunión de trabajo entre mandos policiales y representantes del gremio de microbuses, con el objetivo de prevenir actos de vandalismo o faltas administrativas que pongan en riesgo a usuarios, choferes y unidades durante los festejos.

Las autoridades municipales confirmaron que se mantendrán patrullajes preventivos en colonias de alta densidad poblacional como Villas del Real, Popular 1989 y Villas del Prado. De igual forma, la presencia policial se intensificará en las inmediaciones de las avenidas Morelos y Márquez de León, así como en puntos clave donde se registra mayor concentración de familias y jóvenes.

JMR