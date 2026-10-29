Seguridad

Reforzarán Vigilancia en Transporte Público por Festividades de Halloween en Ensenada

La Dirección de Seguridad Pública Municipal mantendrá un operativo este 31 de octubre para garantizar la seguridad de los ciudadanos

Reforzarán Vigilancia en Transporte Público por Festividades de Halloween en EnsenadaReforzarán Vigilancia en Transporte Público por Festividades de Halloween en Ensenada | Foto: N+

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