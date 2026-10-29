Consulado de EUA Emite Alerta de Seguridad por Bloqueos en Matamoros, Tamaulipas

El Consulado de Estados Unidos en Matamoros alertó sobre la situación de riesgo en curso de la ciudad, la cual afecta diversas carreteras y avenidas principales.

A través de un aviso, informó que los empleados del Gobierno estadounidense recibieron instrucciones de permanecer en sus lugares de residencia mientras se desarrollan los operativos.

Debido a que la alerta de viaje para el estado se encuentra en el nivel 4 debido a terrorismo, violencia y secuestros.

Ante esta situación, recomendó a la población refugiarse en un lugar seguro, mantener un perfil bajo, estar atenta a su entorno y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

También exhortó a mantenerse informados mediante medios locales, avisar a familiares y amigos sobre su seguridad y revisar sus planes de protección personal.

Para solicitar asistencia, el Consulado compartió los siguientes números de contacto: Desde México: 55 8526 2561; desde Estados Unidos: +1 844 528 6611.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Estados Unidos Emite Alerta de Seguridad por Actividad Policial en Matamoros

Por otra parte, algunas empresas maquiladoras de Matamoros, Tamaulipas, suspendieron actividades este jueves debido a los bloqueos registrados en distintos puntos de la ciudad, en medio de los operativos de fuerzas federales.

Asimismo, las autoridades educativas determinaron suspender las clases del turno vespertino de este jueves 29 de octubre en todos los niveles educativos del municipio, tanto en instituciones públicas como particulares, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los estudiantes.