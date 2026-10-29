Seguridad

Consulado de EUA Emite Alerta de Seguridad por Bloqueos en Matamoros, Tamaulipas

Ante esta situación, recomendó a la población refugiarse en un lugar seguro, mantener un perfil bajo y estar atenta a su entorno

Consulado de EUA Emite Alerta de Seguridad por Bloqueos en Matamoros, TamaulipasSSP Tamaulipas

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Consulado de EUA en Matamoros alerta por bloqueos y recomienda precaución. Nivel de alerta 4 por violencia.

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