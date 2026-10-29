Deportes

Al-Riyadh vs Al-Qadsiah: Julián Quiñones Suma Otro Gol en la Saudi Pro League

Por segunda jornada consecutiva, el delantero mexicano cimbró las redes en el futbol de Arabia Saudita

Julián Quiñones es felicitado por sus compañeros luego de marcar ante el Al-Riyadh.Julián Quiñones es felicitado por sus compañeros luego de marcar ante el Al-Riyadh. Foto: Al-Qadsiah FC

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+