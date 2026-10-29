Al-Riyadh vs Al-Qadsiah: Julián Quiñones Suma Otro Gol en la Saudi Pro League

El delantero Julián Quiñones sigue encendido y sumó su séptimo gol en la Liga de Arabia Saudita. El futbolista mexicano coronó su actuación con dos asistencias en el partido Al-Riyadh vs Al-Qadsiah que finalizó con goleada de 7-0 para su equipo.

En la Jornada 12 de la Saudi Pro League, el Al-Qadsiah no tuvo piedad de su rival y muy pronto se fue arriba en el marcador: El neerlandés Tijjani Reijnders fue la gran figura del compromiso, ya que marcó el 1-0 a los 18 minutos de juego y luego anotó dos veces más.

Además del triplete de Reijnders marcaron la pizarra Abdulla Al Salem, Mahamadou Sangaré y Julián Quiñones.

Julián Quiñones marcó el 5-0 a los 86 minutos: entró como rayo por el centro del área, para llegar puntual a un pase filtrado, luego controló el esférico mientras lo recargaban por la espalda y punteó por abajo ante la salida del guardameta rival. Un tanto con el sello del colombiano naturalizado mexicano: velocidad pura y buena puntería.

De esta manera el delantero Tricolor marcó por segunda jornada consecutiva. La semana pasada marcó el 1-1 de su equipo ante el Al-Hilal, club en el que juegan estrellas como Darwin Nuñez, Rubén Neves y Gabriel Martinelli.

Con el tanto de este día, Julián Andrés sumó su séptimo tanto de Liga luego de 12 fechas. Aunque no son números espectaculares, dejan ver que el delantero ya empezó a carburar y que buscará su segundo título de goleo consecutivo.

Con la victoria de 7-0 ante el Al-Riyadh el club Al-Qadsiah llegó a 28 unidades y es líder general, a espera de más resultados de la Jornada 12. Le siguen el Al-Nasrr (28 puntos) y Al-Hilal (27).

Hay que mencionar que Julián Quiñones acaba de destacar en la lista del Balón de Oro. En la edición 2026, el delantero del Al-Qadisiyah Football Club de la Saudi Pro League quedó en el puesto 28.

Quiñones entró en la selecta lista gracias a su notable temporada en el futbol de Arabia Saudita, donde fue campeón goleador, y a su destacado papel en el Mundial 2026: Fue el máximo anotador de la Selección Mexicana, con 4 tantos.

Con información de N+