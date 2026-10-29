Milwaukee Brewers Vencen a los Tampa Bay Rays y Ganan la Serie Mundial 2026 de la MLB
'Los Cerveceros' conquistaron su primer título de Serie Mundial en su historia
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Los Milwaukee Brewers tienen la corona. Derrotaron 4-1 a los Rays en el quinto juego del Clásico de Otoño de 2026 para conquistar el primer título de Serie Mundial en su historia. La serie terminó 4-1 a favor de Milwaukee.
El triunfo llegó después de una noche de pesadilla. En el Juego 4, los Rays evitaron la eliminación con un 4-3 en 12 entradas, gracias a sencillos de Jonny DeLuca y del emergente Ben Williamson. Milwaukee estaba a punto de barrer la serie, luego de que Cooper Pratt pegara un jonrón para adelantarse en la alta de la 12.
Los Brewers respondieron en el Juego 5 con el mismo libreto que los trajo hasta aquí: pitcheo dominante y ofensiva oportuna. Brice Turang anotó la primera carrera en la segunda entrada, tras un sencillo de Pratt al jardín central.
David Hamilton amplió la ventaja a 2-0 con un sencillo por el cuadro que jugaba adelantado. William Contreras llevó el marcador a 3-0 con un sencillo al jardín izquierdo que remolcó a Christian Yelich. Pratt sumó la cuarta con un elevado de sacrificio.
El abridor Jacob Misiorowski cumplió con el encargo. Lanzó 5⅔ entradas sin carrera antes de salir acompañado por los entrenadores. Había terminado la temporada regular con récord de 16-5 y 1.80 de efectividad. Del lado de Tampa Bay, Drew Rasmussen abrió el juego con descanso corto, y el bullpen de los Rays no pudo detener a una ofensiva que acumuló 25 carreras en la serie.
Para Tampa Bay, que buscaba también su primer campeonato, queda la frustración de haber estado a un paso de forzar un Juego 6. En la alineación de los Rays estuvo el mexicano Jonathan Aranda, quien jugó el Juego 5.
Para Milwaukee es una consagración largamente esperada: la franquicia solo había llegado a una Serie Mundial antes, en 1982, y no había logrado levantar el trofeo.
AMP