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Milwaukee Brewers Vencen a los Tampa Bay Rays y Ganan la Serie Mundial 2026 de la MLB

'Los Cerveceros' conquistaron su primer título de Serie Mundial en su historia

Los Cerveceros de Milwaukee celebran su victoria en la Serie Mundial de 2026 contra los Rays de Tampa Bay. Foto: ReutersLos Cerveceros de Milwaukee celebran su victoria en la Serie Mundial de 2026 contra los Rays de Tampa Bay. Foto: Reuters

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