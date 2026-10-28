¿Vuelve Gilberto Mora? Joven Mexicano Apunta a Jugar vs América

Los Xolos de Tijuana llevan varias semanas sin contar con su gran estrella, pues Gilberto Mora ha estado apartado de las canchas debido a una lesión. La joven figura del futbol mexicano no juega desde que la selección mexicana se enfrentó a su similar de Colombia el pasado 26 de octubre.

Desde entonces y entre múltiples rumores sobre su posible salida a Europa, Mora no ha tenido actividad. Sin embargo, el mexicano apunta a regresar esta misma noche en el partido América vs Tijuana que se jugará en el Estadio Banorte. Y es que de acuerdo con información de TUDN, parece que el juvenil de apenas 18 años de edad "ha completado con éxito su recuperación, pues fue convocado para el duelo ante las Águilas y ya viajó con sus compañeros de Tijuana a la Ciudad de México".

Aún así, debido al periodo que ha estado sin jugar, lo más probable es que Gilberto Mora no sea titular en el duelo ante las Águilas, pero se espera que sí tenga minutos, sobre todo debido a que si los Xolos llegan a ganar podrían afianzarse dentro de los puestos de Liguilla.

Actualmente Tijuana se ubica en el octavo lugar de la tabla con 20 puntos. Para su mala fortuna, el América llega de una derrota el pasado fin de semana y es el líder del torneo, por lo que no será sencillo que el conjunto fronterizo le arrebate puntos al equipo de Guillermo Almada.

El partido América vs Tijuana se juega este miércoles 28 de octubre a las 9:00 pm en la cancha del Estadio Banorte.