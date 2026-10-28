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¿Vuelve Gilberto Mora? Joven Mexicano Apunta a Jugar vs América

El jugador estrella de los Xolos de Tijuana lleva más de un mes sin jugar debido a una lesión

Gilberto Mora en la previa a un partido de Liga MX con TijuanaGilberto Mora en la previa a un partido de Liga MX con Tijuana | Foto: Reuters
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