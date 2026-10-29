Seguridad

Sentencian a Hombre y Mujer por Portación Ilegal de Arma de Fuego en Puebla

Israel 'N' y Gabriela 'N' fueron detenidos en el municipio poblano de San Andrés Cholula con dos dispositivos exclusivos de las Fuerzas Armadas

Sentenciados Israel N Gabriela N Portación Ilegal Arma Fuego San Andrés Cholula PueblaIsrael 'N' y Gabriela 'N' fueron detenidos en San Andrés Cholula. Foto: N+ | Ilustrativa

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Sentencian a 5 años de prisión a Israel y Gabriela en Puebla por portar armas exclusivas de las Fuerzas Armadas. Descubre cómo fueron detenidos en San Andrés Cholula.

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