Sentencian a Hombre y Mujer por Portación Ilegal de Arma de Fuego en Puebla

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo sentencia condenatoria contra Israel ‘N’ y Gabriela ‘N’, responsables de los delitos de portación de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 9 de julio de 2025, en el municipio de San Andrés Cholula, cuando elementos de la Policía Municipal realizaban recorridos de seguridad y vigilancia y detectaron un vehículo del que se desprendía un olor característico a droga.

Al realizar una revisión preventiva, los oficiales localizaron dos armas de fuego, cargadores y diversos cartuchos de distintos calibres. Entre los objetos asegurados se encontraban cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Por lo anterior, los tres ocupantes del vehículo fueron puestos a disposición de la Fiscalía Federal, instancia que realizó las diligencias correspondientes y presentó los elementos de prueba ante la autoridad judicial.

Derivado de la secuela procesal se obtuvo sentencia condenatoria a Israel ‘N’ y Gabriela ‘N’ a cinco años de prisión y multa de 189 UMAS, así como el decomiso de los objetos bélicos.

Sebastián ‘N’, relacionado con los mismos hechos, fue sentenciado en marzo de 2026 mediante procedimiento abreviado a cinco años 10 meses de prisión, así como una multa de 110 UMA.

Con información de N+

GMAZ