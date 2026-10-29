Muere Joven tras Presentar Dificultades para Respirar en Saltillo, Coahuila

Una joven de 23 años perdió la vida luego de presentar dificultades para respirar mientras sus familiares intentaban trasladarla a un hospital, en Saltillo. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle atención, pero al valorarla confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Los hechos se registraron durante la mañana de este miércoles, en el cruce de las calles Fresnos y Raúl Malacara, en la colonia Los Cuernitos, donde los familiares de la joven solicitaron apoyo de los cuerpos de emergencia ante su estado de salud.

La joven, identificada como Alondra 'N', había presentado malestares desde la noche anterior. Sin embargo, su condición empeoró cuando comenzó a experimentar dificultades para respirar, por lo que sus familiares intentaron llevarla a recibir atención médica.

De manera preliminar, el fallecimiento fue certificado por causas naturales, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó las diligencias correspondientes en el lugar.