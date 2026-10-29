Seguridad

Muere Joven tras Presentar Dificultades para Respirar en Saltillo, Coahuila

La mujer perdió la vida mientras sus familiares intentaban trasladarla a un hospital de la localidad

Muere Joven tras Presentar Dificultades para Respirar en Saltillo, CoahuilaLos hechos ocurrieron en el cruce de las calles Fresnos y Raúl Malacara en la colonia Los Cuernitos. Foto: Archivo N+

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