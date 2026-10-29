Seguridad

Aseguran Vehículos Robados y Tractocamiones con Huachicol en Arteaga, Coahuila

Las autoridades catearon un predio luego de que vecinos reportaran el ingreso y salida de unidades pesadas

Aseguran Vehículos Robados y Tractocamiones con Huachicol en Arteaga, CoahuilaAutoridades aseguraron autotanques, tractocamiones con presunto huachicol y vehículos con reportes de robo. Foto: Archivo N+
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