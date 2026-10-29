Autoridades federales y estatales realizaron un cateo en un predio del municipio de Arteaga, Coahuila, donde aseguraron autotanques, tractocamiones con presunto huachicol, vehículos con reporte de robo.

La diligencia se llevó a cabo durante la tarde de este martes, luego de que vecinos reportaran a las autoridades el ingreso y la salida constante de unidades de carga pesada en el lugar. A partir de estos señalamientos, se solicitó ante un juez la orden de cateo correspondiente, como parte de las acciones de investigación de la Fiscalía General del Estado.

El operativo se concentró en un terreno ubicado en la colonia Los Laureles, donde las autoridades inspeccionaron las instalaciones y localizaron diversos vehículos y equipos.

Entre lo asegurado se encuentran cajas secas, tractocamiones, tanques de almacenamiento con capacidad de 44 mil litros, así como plataformas para el transporte de carga y dos vehículos.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar la procedencia de las unidades y los equipos localizados. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas durante el cateo.