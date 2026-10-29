Crucero Residencial Deja Varados a 203 Pasajeros en Camboya por Alza de Combustible

El aumento del precio del combustible obligó al crucero residencial MV Odyssey a suspender su viaje y desembarcar a más de 200 pasajeros en Camboya, según informó su operadora Villa Vie Residences.

La embarcación permanecía en el puerto de Sihanoukville, después de que la compañía, con sede en Florida, Estados Unidos, anunciara la suspensión de sus operaciones por las presiones financieras derivadas del encarecimiento del combustible.

De acuerdo con la empresa, el gasto mensual de combustible por camarote pasó de un promedio histórico de mil 800 dólares a entre 6 mil y 8 mil dólares en algunas regiones de Asia. La cifra más alta representa un incremento de aproximadamente 344% respecto al costo anterior.

Villa Vie Residences atribuyó el aumento al conflicto bélico con Irán y señaló que no podía trasladar por completo los nuevos gastos a los pasajeros ni continuar absorbiendo las pérdidas operativas.

La compañía explicó que intentó reducir el consumo mediante una navegación más lenta y estancias más prolongadas en los puertos. Sin embargo, las medidas no fueron suficientes para compensar el incremento de los costos.

Ante esta situación, la operadora anunció que evaluaría alternativas de reestructuración y obtención de capital durante los siguientes 60 días, aunque advirtió que no tenía garantizado un resultado.

El MV Odyssey inició su recorrido en Belfast, Irlanda del Norte, en octubre de 2024, con un itinerario de varios años por los siete continentes. Su modelo de negocio permitía comprar o rentar camarotes para vivir a bordo durante periodos prolongados, incluso de manera permanente.

Las autoridades camboyanas informaron que el barco transportaba a 203 pasajeros y 156 tripulantes. Según el vicegobernador de la provincia de Preah Sihanouk, los pasajeros dispusieron de aproximadamente siete horas para recoger sus pertenencias y desembarcar.

La suspensión afectó especialmente a quienes habían convertido la embarcación en su residencia. Algunos pasajeros habían vendido sus viviendas para incorporarse al proyecto, por lo que ahora enfrentan incertidumbre sobre su alojamiento y sus próximos desplazamientos.

La empresa indicó que trabajaba para coordinar el desembarco y buscar alternativas de alojamiento temporal para los afectados.

PT