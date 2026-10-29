Internacional

Crucero Residencial Deja Varados a 203 Pasajeros en Camboya por Alza de Combustible

El gasto mensual de combustible por camarote pasó de un promedio histórico de mil 800 dólares a entre 6 mil y 8 mil dólares en algunas regiones de Asia

Crucero Residencial Suspende Viaje Tras Alza de Combustible; Bajan 203 PasajerosFoto: Reuters

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