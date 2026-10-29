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María Corina Machado Visita La Guaira, Estado Devastado por el Doble Terremoto

Su equipo de campaña difundió fotografías y videos del recorrido de la premio Nobel

Foto: AFPFoto: AFP

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