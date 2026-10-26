Internacional

María Corina Está Dispuesta a Dialogar con Delcy Rodríguez Tras Volver a Venezuela

La dirigente opositora regresó al país sudamericano después de casi un año en el exilio; su portavoz confirmó que está abierta a negociar con la presidenta interina

María Corina MachadoMaría Corina Machado, líder de la oposición venezolana. Foto: Reuters

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