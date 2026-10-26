María Corina Está Dispuesta a Dialogar con Delcy Rodríguez Tras Volver a Venezuela

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, está dispuesta a reunirse con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, para dialogar sobre la situación política del país, informó este lunes Claudia Macero, portavoz de su partido, Vente Venezuela.

La declaración se produjo un día después del regreso de Machado a territorio venezolano, tras permanecer fuera del país durante varios meses. Su llegada a Caracas estuvo acompañada por concentraciones de simpatizantes que salieron a las calles para recibirla y expresar su respaldo.

En declaraciones a la emisora local Unión Radio, Macero señaló que Machado está dispuesta a conversar tanto con Rodríguez como con cualquier otro interlocutor que resulte necesario. Precisó que estos encuentros tendrían que realizarse públicamente, con transparencia y a partir de una agenda concreta.

La portavoz también adelantó que se esperaba que la dirigente opositora se dirigiera al país durante las siguientes horas, aunque no detalló cuáles serían sus próximas actividades.

Machado volvió a Venezuela el domingo, después de pasar cerca de un año fuera del país. Su salida se produjo en diciembre, cuando viajó para recibir el Premio Nobel de la Paz, tras permanecer durante meses en la clandestinidad.

La opositora había intentado volver en varias ocasiones sin conseguirlo.

Su llegada movilizó a miles de personas en distintas zonas del país. La caravana que la acompañó recorrió parte del territorio venezolano rumbo a Caracas, donde simpatizantes se congregaron para recibirla y manifestar su apoyo.

El retorno ocurre en un escenario político marcado por las negociaciones sobre el futuro del país y el papel del gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez.

Hasta el momento, el gobierno interino no ha emitido una postura oficial sobre el regreso de la dirigente opositora ni confirmado si existe disposición para sostener una reunión con ella.

Rodríguez asumió la presidencia interina después de la captura del entonces presidente Nicolás Maduro durante una operación militar de Estados Unidos. Su llegada al poder generó inconformidad entre sectores de la oposición, que han cuestionado la continuidad de figuras vinculadas con el gobierno anterior.

FBPT