Confirman Viaje del Papa León XIV a 3 Países de América Latina tras Cirugía

El Vaticano confirmó este lunes que el papa León XIV viajará a tres países de América Latina tras su cirugía del 13 de octubre: Uruguay, Argentina y Perú.

Según un comunicado de la Santa Sede, el pontífice acudirá a dichas naciones del 6 al 17 de noviembre, como estaba previsto.

El viaje se llevará a cabo luego de la operación a la que fue sometido por un cáncer de pulmón, en la cual se le extirpó el lóbulo inferior de su pulmón derecho.

“El Santo Padre espera con gran alegría y entusiasmo este viaje”, anunció el Vaticano.

De acuerdo con la Santa Sede, la visita “ofrecerá oportunidades para fortalecer los vínculos de comunión con las Iglesias locales, alentar a los fieles en su misión y llevar un mensaje de fe, esperanza y paz a los pueblos de las naciones de Uruguay, Argentina y Perú, encontrando con su fe y compartiendo la esperanza y la paz que Cristo trae a nuestro mundo".

Así, en el comunicado se dio a conocer que la situación clínica actual del papa León XIV, así como los resultados de las pruebas diagnósticas y los análisis de laboratorio realizados, confirman que "no existen contraindicaciones que le impidan emprender, tal como estaba previsto, su próximo viaje apostólico a América Latina".

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Luigi Carbone, médico personal del pontífice, confirmó que la recuperación posoperatoria sigue avanzando y que "los últimos exámenes médicos dan fe de su buen estado de salud y de su favorable condición clínica".

El papa León XIV fue operado el 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma, dos días después de anunciar que le habían detectado un nódulo en el pulmón derecho.

El diagnóstico tras la cirugía fue que tenía un adenocarcinoma, un tipo de cáncer, por lo que se le extirpó todo el lóbulo inferior del pulmón derecho.

En su primera gira latinoamericana, están previstos hasta 14 vuelos, más de cuarenta discursos y reuniones, nueve misas multitudinarias, así como la visita a Cusco, una ciudad situada a más de 3 mil metros sobre el nivel del mar y en el que está previsto también un viaje en helicóptero.

Esta semana se informó también que el papa no necesitará tratamiento adicional tras la operación, después de que los exámenes histológicos definitivos confirmaran que el tumor estaba "localizado".

La última semana, el pontífice ha retomado gradualmente sus actividades, "adaptando su agenda diaria en consulta con sus médicos para dar prioridad a su recuperación".

La única limitación ha sido la cancelación de su presencia en Asís el próximo martes, después de que los médicos le desaconsejaron el viaje en helicóptero "teniendo en cuenta el poco tiempo transcurrido desde la intervención".

Este lunes, León XIV expresó su "profunda gratitud por las oraciones y las muestras de afecto recibidas de todas partes del mundo, así como por la dedicada atención de los profesionales sanitarios que lo han acompañado durante su recuperación".

SPB