Internacional

Confirman Viaje del Papa León XIV a 3 Países de América Latina tras Cirugía

El Vaticano brinda detalles de la próxima gira del pontífice; afirma que no existen contraindicaciones que le impidan emprender el viaje

El Papa León XIV durante encuentro en Malabo, Guinea Ecuatorial, el 21 de abril de 2026. Foto: Reuters | ArchivoEl Papa León XIV durante encuentro en Malabo, Guinea Ecuatorial, el 21 de abril de 2026. Foto: Reuters | Archivo
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