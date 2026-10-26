Colectivo Localiza Restos Óseos Calcinados en Matamoros, Tamaulipas

El Colectivo Fuerza Matamoros, Buscadoras por Amor Tamaulipas, informó a través de su página oficial de Facebook que durante el segundo día de búsqueda en un área sin mencionar de la ciudad de Matamoros se localizaron nuevamente restos óseos calcinados.

Además, el colectivo hizo un llamado a las familias que tienen un ser querido desaparecido para que cuenten con su muestra de ADN actualizada y acudan a la Fiscalía a solicitar una confronta genética, ya que es fundamental para avanzar en los procesos de identificación.

Por otra parte, el pasado mes de septiembre, integrantes del colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas dieron a conocer el hallazgo de restos óseos durante una búsqueda realizada en el municipio de Miguel Alemán.

De acuerdo con el colectivo, los restos fueron localizados en un área de maleza, convirtiéndose en la búsqueda positiva número 43 que realizan durante este 2026.

El hallazgo fue notificado a las autoridades correspondientes, quienes llevarán a cabo el levantamiento de los restos humanos y las diligencias necesarias para determinar su identidad.