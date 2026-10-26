Seguridad

Colectivo Localiza Restos Óseos Calcinados en Matamoros, Tamaulipas

Además, hicieron un llamado a las familias que tienen un ser querido desaparecido para que cuenten con su muestra de ADN actualizada y acudan a la Fiscalía

Colectivo Localiza Restos Óseos CalcinadosColectivo Localiza Restos Óseos Calcinados. Foto: Colectivo Fuerza Matamoros Buscadoras por Amor Tamaulipas

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Fuerza Matamoros localiza restos óseos calcinados. Familias con seres queridos desaparecidos, actualicen su ADN y visiten la Fiscalía para ayudar en la identificación.

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