Cae Presunto Jefe de Plaza Ligado al ‘Comandante Cromo’ en Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó la detención de Andrés 'N', alias 'El Primo', señalado como presunto jefe de plaza en Asunción Ixtaltepec, durante un operativo coordinado con fuerzas federales que incluyó nueve cateos simultáneos en la región del Istmo de Tehuantepec.

De acuerdo con la dependencia, el detenido habría sido designado para operar en esa zona por un hombre identificado como “Comandante Cromo”, quien ya se encuentra detenido y enfrenta un proceso judicial.

Las intervenciones se realizaron en los municipios de Juchitán de Zaragoza, Asunción Ixtaltepec, Salina Cruz, Santo Domingo Tehuantepec y San Blas Atempa, con la participación de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

La Fiscalía detalló que las acciones derivaron de labores de inteligencia e investigación y contaron con el apoyo de un helicóptero Black Hawk, que realizó vigilancia aérea y apoyo perimetral durante las intervenciones terrestres.

Como resultado de los cateos, las autoridades reportaron el aseguramiento de inmuebles identificados como presuntas casas de seguridad, armas de fuego y estupefacientes, además de la detención de otras personas presuntamente vinculadas con actividades delictivas.

Entre los detenidos se encontrarían personas relacionadas con el narcomenudeo y la extorsión mediante el esquema conocido como “gota a gota”, incluida una persona de nacionalidad colombiana.

En el caso de Andrés 'N', las autoridades aseguraron armas de fuego e inhabilitaron el inmueble desde el que presuntamente operaba en Asunción Ixtaltepec.

Iván 'N', alias 'El Comandante Cromo', es señalado como presunto líder de 'Los Cromos', grupo delictivo relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de acuerdo con información de la Fiscalía General de la República (FGR).

El sujeto fue detenido en Guadalajara, Jalisco, y posteriormente vinculado a proceso por su probable responsabilidad en delitos relacionados con la posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y contra la salud. Además, cuenta con tres órdenes de aprehensión por homicidio calificado, según los datos difundidos por las autoridades.

Las investigaciones también relacionan presuntamente a 'Los Cromos' con delitos como homicidio, extorsión, cobro de piso, secuestro y tráfico de drogas y armas. Asimismo, el grupo ha sido vinculado con el asesinato de una niña de cuatro años en Juchitán, Oaxaca.