Seguridad

Cae Presunto Jefe de Plaza Ligado al ‘Comandante Cromo’ en Oaxaca

El fiscal estatal informó sobre la detención durante un operativo con nueve cateos en el Istmo de Tehuantepec

Cae Presunto Jefe de Plaza Ligado al ‘Comandante Cromo’ en OaxacaCae Presunto Jefe de Plaza Ligado al ‘Comandante Cromo’ en Oaxaca. Foto: @FISCALIA_GobOax

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Detienen a 'El Primo' en Oaxaca, vinculado al 'Comandante Cromo'. Un operativo con nueve cateos desmantela una red de extorsión.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+