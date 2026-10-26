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Scarlett Camberos Hace Historia en el Balón de Oro 2026 como las Mejores del Mundo

La delantera del América es la primera mexicana en ser nominada al galardón

Scarlett Camberos, delantera del AméricaScarlett Camberos, delantera del América. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Scarlett Camberos hace historia como la primera mexicana nominada al Balón de Oro 2026. La delantera del América ocupa el lugar 21 entre las mejores del mundo. Descubre más sobre este logro histórico.

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Scarlett Camberos Hace Historia como la Primera Mexicana Nominada al Balón de Oro 2026 | N+