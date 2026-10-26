Scarlett Camberos Hace Historia en el Balón de Oro 2026 como las Mejores del Mundo

La futbolista Scarlett Camberos hizo historia hoy al convertirse en la primera mexicana en ser nominada al Balón de Oro 2026. La delantera del Club América quedó en el lugar 21 de la lista de las mejores del mundo.

En N+, te contamos la historia del Balón de Oro, galardón creado por la revista France Football en 1956. Entérate aquí de toda la información.

Previo a la entrega del galardón en Londres, Inglaterra, la organización del Balón de Oro anunció que Scarlett Camberos, también delantera de la Selección Nacional, quedó en el lugar 21 de la lista de nominadas en la categoría femenil.

Luego del anuncio, la Selección Nacional publicó un mensaje con el que celebró el logro de Scarlett Camberos.

“Nos llena de emoción verte hacer historia como la primera mexicana nominada al Balón de Oro”, afirmó la Selección Nacional.

Scarlett Camberos celebra reconocimiento en el Balón de Oro

En entrevista para TUDN, Scarlett Camberos agradeció a la afición mexicana por el apoyo que ha recibido durante su carrera deportiva.

Entre lágrimas, la atleta mexicana, de 25 años de edad, se mostró emocionada y dijo: “Hasta hoy, es el día que más refleja todo lo que ha pasado en mi vida para llegar a esto”.

La futbolista mexicana asistirá a la ceremonia de entrega del Balón de Oro, galardón que podría ser entregado a Kylian Mbappé, Lamine Yamal o Harry Kane, los tres finalistas de la rama varonil, según reveló la organización horas antes de la gala por un posible error.

En tanto, Julián Quiñones se colocó en la posición 28 del ranking de los mejores futbolistas del mundo del Balón de Oro, luego de su destacada participación con la Selección Nacional en el Mundial 2026.

Con información de N+.

RMT