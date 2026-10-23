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El América Confirma Baja de Raphael Veiga: Esto Se Sabe Sobre la Salud del Futbolista

El mediocampista brasileño ingresará al quirófano próximamente

Raphael Veiga, mediocampista del Club AméricaRaphael Veiga, mediocampista del Club América. Foto: Reuters | Archivo

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Raphael Veiga del América será operado tras una lesión en el hombro. Su recuperación dependerá de su evolución. ¿Podrá el América mantener el liderazgo sin él?

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