El América Confirma Baja de Raphael Veiga: Esto Se Sabe Sobre la Salud del Futbolista

El Club América dio un informe este viernes sobre el estado de salud del mediocampista Raphael Veiga, quien dejó las canchas luego de sufrir una lesión en el hombro izquierdo.

De acuerdo con el Club América, Raphael Veiga, de 31 años de edad, será intervenido quirúrgicamente en los próximos días por la lesión en el hombro.

“El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución”, subrayó el Club América en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Tras la lesión, Raphael Veiga fue sustituido por Carlos Álvarez.

El América, bajo la dirección técnica de Guillermo Almada, lidera el torneo de Apertura con 27 puntos, cuatro más que las Chivas de Guadalajara, equipo que ocupa la segunda posición en la tabla general de la Liga MX.

Este domingo, el América se enfrentará al Pachuca en el Estadio Banorte, casa de Las Aguilas, a las 19:00 horas.

Con información de N+.

RMT