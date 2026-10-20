Futbol

¿Cuántos Goles le Faltan a Cristiano Ronaldo para los 1,000? Tabla de Anotaciones en su Carrera

El astro portugués se enfrenta con Lionel Messi en lo que podría ser el último premio que disputan con el B.O.A.T; conoce cuántos goles tienen ambos futbolistas

Cristiano Ronaldo realiza expresión con puños levantadosCristiano Ronaldo está cerca de acumular 100 goles en su carrera. Foto: Reuters
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