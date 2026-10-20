¿Cuántos Goles le Faltan a Cristiano Ronaldo para los 1,000? Tabla de Anotaciones en su Carrera

Queda poco tiempo para que se cierre la votación que definirá quién recibe el Balón de Oro de Todos los Tiempos (B.O.A.T). El galardón podría ser el último que disputen Lionel Messi y Cristiano Ronaldo; por eso, hacemos una revisión de los goles que ha metido CR7, pues está a unos cuantos de los 1000... pero "La Pulga" no se queda atrás.

En caso de que todavía no hayas votado por tu favorito y quieras hacerlo después de revisar el historial de goles, te compartimos una tabla del récord de "El Bicho". Y es que, aunque recientemente fue sancionado por abandonar la selección de Portugal, aún puede sumar números a su cifra histórica con su participación en el Al-Nassr FC de la Liga Profesional Saudí.

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¿Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo en toda su carrera?

El delantero mantiene la corona como el futbolista profesional con más anotaciones en toda su trayectoria, tanto con sus equipos de liga, como con la Selección de los Escudos.

CR7 supera Josef Bican (805), Pelé (770) y a Romário (761), pero justo detrás de él se encuentra Messi, quien ostenta la segunda posición con 936 anotaciones. El reto es que ambos aún se encuentran activos y en el ocaso de sus carreras, por lo que el número definitivo con el que se despedirán.

El portugués tiene un récord con 981 goles -hasta el momento-, anotados con los siguientes conjuntos:

Real Madrid: 450

Manchester United: 145

Selección de Portugal: 146

Juventus: 101

Al-Nassr: 134

Sporting de Lisboa: 5

A Cristiano Ronaldo le faltan 19 goles para llegar a los mil.

Goles de Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi

Messi, por su parte, tiene 936 goles, por lo que tienen una diferencia de 45 tantos. Estos números se lograron en mil 335 partidos para Ronaldo y mil 180 para el argentino.

Para los próximos partidos en la carrera por los mil goles, cabe señalar que se deben tomar en cuenta si los jugadores llegan a presentar lesiones que les impidan jugar, además de que Messi se ha retirado de su selección, por lo que tendrá menos partidos y menos oportunidades para alcanzar el nuevo récord.