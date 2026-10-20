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¿Cómo Votar por Cristiano Ronaldo o Messi para BOAT, el Mejor Balón de Oro de Todos los Tiempos?

La revista France Football abrió una votación para elegir al mejor Balón de Oro de la historia. Consulta cómo elegir a tu favorito

Checa Cómo Votar por Tu BOATCristiano Ronaldo ha ganado el Balón de Oro en cinco ocasiones. Foto: Reuters
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