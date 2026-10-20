¿Cómo Votar por Cristiano Ronaldo o Messi para BOAT, el Mejor Balón de Oro de Todos los Tiempos?

La revista France Football, que entrega el Balón de Oro al mejor futbolista varonil y femenil del mundo, abrió una nueva categoría denominada como BOAT para que las personas puedan elegir al máximo ganador de la historia.

Por ello, si te preguntas cómo votar por Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, acá te explicamos los pasos a seguir para reconocer al mejor Balón de Oro de todos los tiempos.

¿Qué es el BOAT?

La votación de la revista France Football busca responder la pregunta sobre cuál ha sido el "año dorado definitivo" de un futbolista, es decir quién es el mejor Balón de Oro de todos los tiempos.

Para definirlo, los jugadores nominados son aquellos que han ganado el Balón de Oro al menos dos veces, siendo Cristiano Ronaldo y Lionel Messi los máximos conquistadores con cinco y ocho galardones, respectivamente. Esta es la lista:

Alfredo Di Stéfano: 1957 y 1959.

Johan Cruyff: 1971, 1973 y 1974.

Franz Beckenbauer: 1972 y 1976.

Kevin Keegan: 1978 y 1979.

Karl-Heinz Rummenigge: 1980 y 1981.

Michel Platini: 1983, 1984 y 1985.

Marco van Basten: 1988, 1989 y 1992.

Ronaldo Nazário: 1997 y 2002.

Cristiano Ronaldo: 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017.

Lionel Messi: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.

La votación está abierta al público por internet, sin embargo no es gratis, ya que tiene costo de 1 euro, es decir 20.69 pesos mexicanos. De esta manera serán los aficionados quienes decidan quién es el mejor jugador de toda la historia.

¿Cómo votar por tu BOAT?

Para elegir el mejor Balón de Oro de todos los tiempos, los fans deben ingresar a este link ballondor.com/es/vote para seleccionar a la mejor temporada de su jugador favorito y seguir estos pasos.

Iniciar sesión o crear cuenta. Elegir la mejor temporada de un ganador del Balón de Oro. Aceptar los términos y condiciones. Ingresar datos bancarios para proceder al pago de 1 euro. Listo tu voto se generó.

Los aficionados pueden votar las veces que lo deseen por el o los futbolistas de su preferencia, sin embargo cada voto tiene un costo de 1 euro.

Al realizar el pago, los fans podrán consultar la clasificación actual y obtendrán una foto icónica, así como acceso a la comunidad de la revista France Football. Además de tener la oportunidad de ganar dos boletos para la 71 edición de la ceremonia del Ballon d'Or en 2027.

¿Cuándo se anuncia al BOAT?

La votación se cierra el próximo martes 27 de octubre de 2026 a las 23:59 (hora de París), es decir a las 3:59 de la tarde en el centro de México. Los resultados oficiales se anunciarán el 28 de octubre de 2026 en la página y en las redes sociales del Ballon d'Or.

Actualmente, Cristiano Ronaldo lidera la votación por su temporada en 2008 cuando aún jugaba en el Manchester United, mientras que por detrás de él está Messi por su año en 2012, cuando el argentino logró anotar 91 goles en todo un año natural.

PPP