Futbol

¿A Qué Equipo Se Va Gilberto Mora? Clubes de Europa Interesados en Fichaje de la Joya Mexicana

Gilberto Mora cumplirá la mayoría de edad este 14 de octubre y ya tiene una larga lista de equipos interesados para jugar en Europa

Checa A Qué Equipo Se Va Gilberto Mora de EuropaGilberto Mora podría convertirse en el jugador mexicano más caro en Europa. Foto: Cuartoscuro
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+