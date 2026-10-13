¿A Qué Equipo Se Va Gilberto Mora? Clubes de Europa Interesados en Fichaje de la Joya Mexicana

Luego de su actuación en el Mundial 2026, Gilberto Mora se convirtió en uno de los futbolistas más deseados en el mercado de fichajes y este 14 de octubre cumplirá la mayoría de edad, por lo que llegará un momento definitivo en su trayectoria: su transferencia al futbol europeo.

Por ello, acá en N+ te decimos a qué equipo se va Morita y la lista de clubes del Viejo Continente interesados en fichar a la joya mexicana, considerada por Messi como una de las estrellas del futuro.

¿Qué equipos mostraron interés en Gilberto Mora?

Durante el mercado de fichajes de verano salieron muchos rumores sobre el próximo destino del futbolista de los Xolos de Tijuana, ya que sonaron algunos de los clubes más importantes de Europa. Esta es la lista de acuerdo con los reportes de Football Insider y TEAMtalk:

Real Madrid.

FC Barcelona.

Borussia Dortmund.

Benfica.

Arsenal.

Liverpool.

Manchester City.

Chelsea.

Manchester United.

Paris Saint-Germain.

Bayern Munich.

AC Milan.

Ajax.

Napoli.

Y de esta lista ya parece haber un ganador, ya que las negociaciones entre el club y los Xolos están muy avanzadas, y podrían cerrarse este miércoles 14 de octubre de 2026 en el cumpleaños 18 del futbolista mexicano.

¿En qué equipo jugará Gilberto Mora?

De acuerdo con información de David Faitelson, periodista de TUDN, el Liverpool de la Premier League hizo una oferta de 50 millones de dólares al Club Tijuana por el fichaje de Morita.

"El Liverpool lleva varias temporadas siguiendo de cerca al as de Tijuana, pero se enfrenta a una batalla constante con el resto de la élite europea para hacerse con sus servicios", indicó Football Insider hace unas semanas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. David Faitelson Dice que Tijuana Recibió una Oferta del Liverpool por Gilberto Mora

Sin embargo, la negociación ya la habría ganado el club inglés y el acuerdo se concretaría este 14 de octubre, fecha en la que Gilberto Mora cumple la mayoría de edad, de acuerdo con las reglas de la FIFA, que permite el traspaso internacional de futbolistas de 18 años o más.

PPP