La Selección Mexicana Femenil buscará este sábado su boleto al Mundial de 2027 y a los Juegos Olímpicos de 2028 en los Cuartos de Final de la W Concacaf Championship. Conoce a qué hora y dónde ver México vs Haití gratis y en vivo.

El partido se realizará en el Texas Health Mansfield Stadium y se convierte, hasta el momento, en el reto más importante para El Tri, luego del trriunfo de Estados Unidos sobre El Salvador.

Ahora, ambas escuadras buscan el pase a Los Ángeles 2028 y al torneo mundialista.

¿A qué hora es México vs Haití hoy?

El partido entre las selecciones mexicana y haitiana será este sábado 28 de noviembre en Mansfield, Texas.

El horario del juego marca el inicio a las 15:30 horas (tiempo del centro de México). En Estados Unidos arrancará a las 16:30 horas (del Este) y 13:30 horas (en el Pacífico).

¿Dónde ver México vs Haití femenil en vivo?

El partido podrás seguirlo en Estados Unidos a través de ViX y TUDN. Mientras que en México, podrás conocer el minuto a minuto de la transmisión en nuestro LIVEBLOG.

Además, de las jugadas en tiempo real, también podrás conocer el marcador final.