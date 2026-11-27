El portero Jesús Owono retomó los entrenamientos de manera individual con el FC Andorra, luego de permanecer alejado de la actividad deportiva tras el incidente en el que murió el delantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel.

Carles Manso, integrante del cuerpo técnico del equipo encabezado por Gerard Piqué y Jaume Nogués, confirmó que el guardameta comenzó hace aproximadamente una semana a realizar ejercicios en solitario.

Explicó que el regreso del futbolista a los entrenamientos no significa que esté listo para reincorporarse con el resto del plantel, pues su evolución está ligada al acompañamiento psicológico que recibe y a cómo se sienta en las próximas semanas.

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