El exguardameta de la Selección de Islandia, Ingvar Jónsson, murió a los 37 años luego de enfrentar una grave enfermedad, informó este jueves 26 de noviembre el club Víkingur Reykjavík, donde militaba. La noticia también fue confirmada por la Federación Islandesa de Futbol. De acuerdo con medios locales, el fallecimiento ocurrió el miércoles 25 de noviembre, acompañado de sus seres queridos.

A través de un comunicado, su club Víkingur Reykjavík expresó sus condolencias a la familia y recordó al futbolista como un amigo y compañero querido por la institución.

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¿Quién fue Ingvar Jónsson?

Ingvar Jónsson nació el 18 de octubre de 1989 en Keflavík, Islandia. Comenzó su trayectoria futbolística en el Njarðvík y posteriormente se incorporó al Stjarnan, equipo con el que destacó en la primera división de su país.

En 2014 conquistó el campeonato de liga con el Stjarnan, el primero en la historia de esa institución. Ese mismo año recibió el reconocimiento como mejor jugador de la primera división islandesa.

Posteriormente desarrolló parte de su carrera en Noruega, donde jugó para el Start, Sandnes Ulf y Sandefjord, además de tener una etapa en el Viborg de Dinamarca.

En 2020 regresó a Islandia para incorporarse al Víkingur Reykjavík. Con este equipo consiguió cuatro campeonatos de liga, en 2021, 2023, 2025 y 2026, además de tres títulos de copa.

El guardameta también representó a la selección mayor de Islandia, con la que disputó ocho encuentros internacionales.

Además, formó parte de la convocatoria que participó en la Eurocopa de Francia 2016, torneo en el que Islandia sorprendió al eliminar a Inglaterra en los octavos de final y avanzar hasta los cuartos de final.

La Federación Islandesa de Futbol también lamentó su fallecimiento y envió sus condolencias a familiares y seres queridos. Ingvar Jónsson deja a su esposa y tres hijos.

¿De qué murió Ingvar Jónsson?

Ingvar Jónsson padecía un cáncer maligno que le fue diagnosticado en mayo de 2026. Aunque comenzó un tratamiento de quimioterapia después de recibir el diagnóstico, no tuvo éxito. Esto lo obligó a alejarse del futbol.

PT