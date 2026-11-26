Comienza la Liguilla del futbol mexicano y este jueves se realiza el Pachuca vs Guadalajara, por eso muchos aficionados quieren saber dónde ver en vivo el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX Apertura 2026.

Para aclarar las dudas de a qué hora y en qué canal juega Pachuca vs Chivas, te compartimos el horario y dónde se puede mirar la transmisión en vivo gratis del juego de la Liga MX 2026, pues en N+ te preparamos una alternativa para disfrutar del compromiso ante la falta de opciones por TV abierta.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Francisco Javier González Señala Que Chivas Regresó a la Élite de los Grandes

¿A qué hora juega Pachuca vs Chivas hoy y en qué canal?

Ya hay horario definido para el partido. Se juega a las 19:00 horas (7:00 de la noche, tiempo del centro de México) de este jueves 26 de noviembre. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Hidalgo, recinto que se ubica en la entidad de Hidalgo. Estos son los horarios de inicio del partido en diferentes ciudades del territorio mexicano:

18:00 pm en Mazatlán, Sinaloa; Los Cabos, Baja California Sur; Hermosillo, Sonora.

17:00 pm en Tijuana, Baja California.

19:00 pm en CDMX; Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León.

20:00 pm en Cancún, Quintana Roo.

Si lo que buscas es dónde ver Pachuca vs Guadalajara, debes saber que el juego no va a pasar gratis por ningún canal de TV abierta gratis hoy, pues el partido de ida solo se va a transmitir vía streaming online por una plataforma de requiere de suscripción.

Dónde ver Pachuca vs Chiva en vivo gratis

Aunque el encuentro no va por TV abierta, la transmisión del partido de Pachuca vs Chivas va a estar disponible en vivo online gratis en México a través del LiveBlog de N+. Ahí podrás seguir la transmisión minuto a minuto del juego, los goles, el resumen y marcador final del juego de ida de la Liguilla Liga MX 2026.

Recordemos que al terminar como líderes de la tabla general de la Liga MX, las Chivas de Gabriel Milito juegan la vuelta en casa, en el Estadio Akron. Y al no haber gol de visitante, Pachuca tiene que ganar en el marcador global para poder avanzar a Semifinales.

AO