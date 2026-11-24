La Copa América 2028 se disputará en Estados Unidos, confirmó este martes la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol), que dio a conocer las fechas previstas para la próxima edición del torneo continental, en el que participarán selecciones de Sudamérica y la Concacaf.

La edición número 49 de la Copa América se hará del 9 de junio al 9 de julio de 2028, con un total de 16 equipos nacionales que buscarán conquistar el título.

El certamen contará con las 10 selecciones que integran la Conmebol, además de seis equipos pertenecientes a la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf), con lo que se mantendrá el formato ampliado que reúne a representativos de ambas regiones.

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