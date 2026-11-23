Se dieron a conocer las fechas y horarios oficiales de la Liguilla de Liga MX 2026, en la que confirmaron su presencia algunos de los más populares del futbol mexicano. Por ello, acá te decimos cuándo juegan Chivas, Cruz Azul y América en los Cuartos de Final para que vayas haciendo espacio en tu agenda.

El Guadalajara logró el superliderato de la tabla al vencer por la mínima a La Máquina, club que terminó en la segunda posición, mientras que las Águilas perdieron la oportunidad de cerrar en la cima al caer con Tigres, sin embargo terminaron en el tercer lugar de la clasificación del Apertura 2026.

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Luego de que quedaran definidos los cruces y partidos de los Cuartos de Final, la Liga MX dio a conocer este lunes las fechas y horarios de Liguilla para que los aficionados se vayan preparando para vivir al máximo la fiesta grande.

¿Cuándo juega Chivas vs Pachuca?

El conjunto rojiblanco se medirá a los Tuzos del Pachuca, que terminaron en la octava posición de la tabla, en los Cuartos de Final de la Liga MX 2026. Estas son las fechas y horarios de los juegos:

Ida: Pachuca vs Chivas es el jueves 26 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Hidalgo.

Vuelta: Chivas vs Pachuca es el domingo 29 de noviembre a las 19:07 horas en el Estadio Akron.

¿Cuándo juega Cruz Azul y contra quién?

El primer partido de La Máquina en la Liguilla será contra León, que finalizó en el séptimo lugar de la tabla general. Estos son los días y horarios de los partidos de Cuartos de Final:

Ida: León vs Cruz Azul es el jueves 26 de noviembre a las 21:10 horas en el Estadio León.

Vuelta: Cruz Azul vs León es el domingo 29 de noviembre a las 21:00 horas en el Estadio Banorte.

¿Cuándo es el América vs Monterrey?

Las Águilas se enfrentarán en los Cuartos de Final de Liga MX 2026 a los Rayados de Monterrey que finalizaron en la sexta posición de la clasificación. Estas son las fechas y horarios de los partidos:

Ida: Monterrey vs América se juega el miércoles 25 de noviembre a las 21:10 horas en el Estadio BBVA.

Vuelta: América vs Monterrey es el sábado 28 de noviembre a las 21:10 horas en el Estadio Banorte.

La otra serie de los Cuartos de Final es la de Atlas vs Toluca, equipos que terminaron en cuarto y quinto lugar respectivamente, y sus partidos se jugarán el miércoles 25 de noviembre a las 19:00 horas en el Nemesio Diez, y el sábado 28 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Jalisco.

PPP