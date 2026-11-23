Una mujer de 54 años de edad fue ingresada al área de urgencias de un hospital privado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, después de haber sufrido presuntamente un intento de secuestro. Se alertó que la víctima había llegado con lesiones.

El hecho fue reportado a través del C5 y del sistema de emergencia 911, alrededor de las 09:00 horas del lunes. Las autoridades de seguridad del municipio se movilizaron hasta el hospital, ubicado en la calle Escobedo número 1205, en la colonia Treviño, para atender el llamado.

De acuerdo con los primeros informes de las autoridades, la mujer dijo que fue víctima de una tentativa de privación de la libertad. Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre el lugar y las circunstancias del hecho, ni sobre su estado de salud.

Elementos de la Fiscalía Especializada Antisecuestros ya se encuentran en el sitio realizando las diligencias correspondientes para continuar con la investigación del caso. Hasta el momento, no hay personas detenidas por este presunto intento de privación de la libertad.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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