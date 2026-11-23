Detienen a Cuatro Personas por Disparar Contra Hombre y su Madre en Durango
Elementos de la Policía Estatal lograron la detención después de la agresión registrada en la colonia Valle del Guadiana
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Cuatro hombres fueron detenidos por elementos de la Policía Estatal, luego de presuntamente lesionar con arma de fuego a un hombre y a su madre, de 76 años de edad, durante una agresión registrada en la colonia Valle del Guadiana, en la ciudad de Durango.
Los hechos ocurrieron el domingo cerca de las 16:30 horas, en el cruce de las calles Ignacio López Tarso y Jorge Rivero, donde, de acuerdo con los primeros reportes, se habría registrado una discusión que posteriormente derivó en un ataque armado contra Salvador Sánchez y su madre, Hilaria Zapata Escamilla.
Los presuntos responsables huyeron del lugar a bordo de un vehículo blanco, con la intención de evadir a las autoridades.
Un vecino que presenció la huida dio aviso a través del número de emergencias 911 y decidió seguir a distancia el automóvil, proporcionando información que permitió a los elementos estatales ubicar la unidad en la colonia Antonio Ramírez.
En ese lugar, los agentes lograron detener a los cuatro presuntos involucrados, identificados como Hugo 'N', de 20 años; Rodrigo 'N', de 22; Giordano 'N', de 19; y Erik Manuel 'N', de 20 años.
Durante el operativo, las autoridades aseguraron dos armas de fuego calibre 9 milímetros, así como el vehículo en el que se transportaban los detenidos, los cuales quedaron bajo resguardo de las corporaciones correspondientes.
Finalmente, los cuatro hombres fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED), instancia que se encargará de integrar la carpeta de investigación y realizar las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar su situación legal.