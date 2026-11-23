México buscará albergar más de 26 partidos de la Copa Mundial Femenil de la FIFA 2031, torneo que organizará de manera conjunta con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica, informó este lunes la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

La propuesta contempla que el país reciba más del doble de los 13 encuentros que tuvo durante el Mundial masculino de 2026, de acuerdo con el organismo, que destacó la oportunidad de ampliar la presencia de México en una competencia internacional de esta magnitud.

A través de un comunicado, la FMF explicó que la distribución de los partidos todavía está pendiente y será la FIFA la encargada de anunciar las ciudades y los estadios que recibirán encuentros, una vez que concluyan las visitas técnicas correspondientes.

¿Qué estadios propone México para el Mundial Femenil 2031?

Como parte de su propuesta para albergar partidos del Mundial Femenino 2031, México presentó cuatro estadios:

Estadio Azteca en la Ciudad de México y con tres ediciones mundialistas en su historia.

Estadio de las Chivas en Guadalajara, Jalisco.

Estadio de los Rayados en Monterrey, Nuevo León.

Territorio Santos en Torreón, Coahuila.

La elección definitiva dependerá de las evaluaciones que realice la FIFA en las distintas sedes propuestas por los cuatro países organizadores.

FMF busca impulsar el futbol femenil en México

La Federación Mexicana de Futbol también señaló que organizar el Mundial representaría una oportunidad para incrementar el interés por este deporte entre niñas y jóvenes, además de fortalecer el desarrollo de la Liga MX Femenil.

Como referencia, el organismo destacó que durante 2025 debutaron 61 futbolistas en la competencia, creada en 2017 para ampliar los espacios de participación para las jugadoras mexicanas.

La FMF espera que la presencia de las mejores futbolistas del mundo en territorio nacional motive a nuevas generaciones a practicar este deporte y continuar su desarrollo profesional.