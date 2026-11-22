Llegamos a la etapa más emocionante del futbol mexicano y una de las mayores búsquedas es saber cómo se juega la Liguilla de la Liga MX Apertura 2026, por eso acá te decimos quiénes ya pasaron y qué equipos se enfrentan en los cuartos de final, con los resultados de la Jornada 17 al momento.

La Fiesta Grande está a la vuelta de la esquina y como nadie quiere perdérsela, acá te decimos cuándo empieza la Liguilla MX 2026. Además, te contamos si realmente Pumas está fuera de los cuartos de final y qué necesitan para ser uno de los equipos clasificados.

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¿Quiénes pasaron a la Liguilla MX 2026?

Con los resultados hasta ahora de la última fecha, ya están los ocho equipos clasificados a la Liguilla del Torneo Apertura 2026. A continuación te mostramos quién pasó y el lugar que ocupan en la Tabla General de la Liga MX:

Cruz Azul. América. Chivas. Atlas. Toluca. León. Pachuca. Monterrey.

Con las victorias de León y Pachuca en la última jornada, los dos equipos aseguraron su lugar en la fiesta grande y eliminaron en automático a Santos Laguna y Pumas.

¿Cómo va la Liguilla Liga MX 2026 al momento? Así se juega

Aunque ya se sabes cuáles son los equipos de la Liguilla, aún pueden moverse las posiciones entre los clasificados. Será hasta este domingo, al término del Guadalajara vs Cruz Azul, cuando sepamos cómo quedaron los cuartos de final de la Liga MX 2026 de forma oficial. Los partidos se juegan así al momento:

Cruz Azul vs Tijuana.

América vs Pachuca.

Chivas vs León.

Atlas vs Toluca.

AO