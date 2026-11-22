La edición 75 de Miss Universo 2026 está por llegar a sus momentos decisivos. Puerto Rico es la sede de esta celebración internacional, que reúne a 116 candidatas.

Este domingo 22 de noviembre se realizará la competencia preliminar, en la cual las participantes deberán demostrar su preparación en las pruebas de traje de baño y vestido de noche.

La expectativa también está puesta en la representante mexicana, María Guadalupe Vargas, quien buscará avanzar a las siguientes etapas y competir por la corona que actualmente pertenece a Fátima Bosch.

¿A qué hora es la preliminar de Miss Universo 2026 este domingo?

La competencia preliminar de Miss Universo 2026 comenzará a las 17:00 horas (tiempo del centro de México).

Durante esta presentación, las concursantes participarán en dos pruebas principales: traje de baño y vestido de noche. En ambas deberán mostrar seguridad, desenvolvimiento y presencia sobre el escenario.

Las entrevistas privadas también forman parte de las evaluaciones del certamen, por lo que el comité de selección tendrá distintos elementos para valorar a las aspirantes antes de definir quiénes avanzarán a la siguiente ronda.

¿Cuándo es la final de Miss Universo 2026?

La final de Miss Universo 2026 se llevará a cabo el próximo martes 24 de noviembre, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, ubicado en San Juan.

A 19:00 horas, tiempo del centro de México, será el inicio de la competencia final y coronación.

Durante la gala se conocerá a la ganadora de la edición número 75, quien recibirá la corona de manos de Fátima Bosch, representante mexicana que obtuvo el título en 2025, durante el concurso celebrado en Bangkok, Tailandia.

Detalles y fases de Miss Universo

El calendario de la edición 75 contempla alrededor de dos semanas de actividades culturales, sociales y de competencias en Puerto Rico. Aunque las delegadas comenzaron a llegar desde el 8 de noviembre, la agenda oficial arrancó el día 11.

Entre los últimos eventos programados se encuentran el desfile de Traje Nacional, la competencia preliminar y la ceremonia de coronación.

Este sábado 21 de noviembre se realizó la presentación de Traje Nacional, en la que las participantes muestran vestuarios inspirados en la cultura, tradiciones y símbolos de sus países.

Posteriormente, el domingo 22 tendrá lugar la competencia preliminar. Para el lunes 23 está programado el Fátima’s Farewell Tea Party, una celebración de despedida dedicada a la actual reina mexicana, en el Marriott Hotel.

Finalmente, el martes 24 se celebrará la gran final en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, donde se anunciará a la nueva Miss Universo.

La ganadora de esta edición recibirá una joya denominada El Resplandor del Legado Eterno, creada especialmente para conmemorar el 75 aniversario del certamen.

La pieza está elaborada en oro blanco de 18 quilates y cuenta con 3 mil 150 diamantes. Su diseño estuvo a cargo de George Wittels, en colaboración con Maison d’OR.

FBPT