Marlon Jackson, hermano del fallecido Michael Jackson, el 'Rey del pop', y exmiembro de los Jackson Five, reveló que padece un cáncer de próstata en etapa IV y reconoció que lleva cuatro años luchando contra esta enfermedad, aunque aseguró que "todo va de maravilla".

Durante un episodio del pódcast 'Farah Shammas Podcast', Jackson reveló el diagnóstico donde aseguró que le extirparon la próstata y recibió radioterapia y que, pese a ello, "todo está bien".

"Camino casi seis kilómetros cuatro veces por semana. Ya sabes, y eso es genial para mí, además de comer sano", dijo Marlon. "Pero estoy genial. Estoy bien. La mala hierba nunca muere. Así que voy a estar por aquí mucho tiempo", subrayó.

"Incluso mi médico me dijo que estoy mejor de lo que pensaba", añadió el artista que, por otra parte, no ha dejado de subirse a los escenarios pese a su enfermedad.

¿Quié es Marlon Jackson?

Marlon Jackson, de 69 años, fue el segundo miembro más joven de los Jackson Five (Jackie, Tito, Jermaine, Marlon y Michael), banda que fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1997.

Tras abandonar el grupo familiar, el artista comenzó su carrera en solitario con el lanzamiento del álbum Baby Tonight en 1987, que incluyó algunas de sus canciones más reconocidas, como Don't Go o To Get Away.

Pese al éxito, el hermano de Michael Jackson cambió los focos por los despachos y dejó la música en solitario a finales de la década de los ochenta para seguir desarrollando su carrera en el ámbito empresarial.

Aunque no abandonó por completo su faceta musical, ya que sigue realizando conciertos junto a su hermano Jackie, con el que se encuentra de gira este año, bajo el nombre de The Jacksons.