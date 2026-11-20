Este viernes 20 de noviembre se realizará en la Ciudad de México (CDMX) el Desfile Cívico-Militar por el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, por lo que las autoridades capitalinas implementaron cierres y ajustes en el transporte público. Te compartimos las alternativas viales por si transitarás por la zona centro.

El desfile comenzará en el Zócalo capitalino, debido al paso de los contingentes, algunas de las principales avenidas del primer cuadro de la ciudad tendrán restricciones para los automovilistas. Previamente en N+ te informamos detalles de este evento: Desfile Militar Por Aniversario de la Revolución Mexicana: ¿A Qué Hora Inicia Hoy en CDMX?

Calles cerradas y alternativas viales por el desfile militar

El recorrido conmemorativo del desfile militar partirá de la Plaza de la Constitución y continuará por vialidades del Centro Histórico y zonas aledañas hasta llegar al Monumento a la Revolución.

Pasará por los siguientes puntos:

Plaza de la Constitución (Zócalo).

Calle 5 de Mayo.

Eje Central Lázaro Cárdenas.

Avenida Juárez.

Paseo de la Reforma, a la altura de El Caballito.

Avenida de la República.

Monumento a la Revolución.

Ante estas afectaciones, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) difundió una serie de alternativas viales para quienes necesiten trasladarse por la zona centro de la capital:

Eje 1 Norte.

Fra Servando Teresa de Mier.

Eje 1 Oriente.

Avenida Chapultepec.

Avenida Insurgentes.

El desfile conmemorativo por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana contará con la participación de integrantes de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, además de representaciones alusivas a distintos episodios del movimiento revolucionario.

A las 13:28 horas, se liberó la circulación, sin embargo, continúa el tráfico en la zona.

FBPT